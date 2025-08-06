Дом купца Крутикова в центре Екатеринбурга продадут за 48 млн рублей

Помимо самого старинного здания мэрия продаст земельный участок и гараж на прилегающей территории. Как указано в документе, земельный участок полностью расположен в границах защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом С. Я. Закожурникова».
Рыночная стоимость здания составляет 35,4 млн руб., соседнего здания — 4,8 млн руб. и 8 млн руб. составляет рыночная стоимость земельного участка.
В здании ранее размещалась служба заказчика Ленинского района, но переехала.
Памятник дом купца Ф. И. Крутикова был построен в 1890-е годы, первый этаж выполнен из камня, второй — деревянный. В украшении здания выражен архитектурный русский стиль.