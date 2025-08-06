Новосибирцы предложили убрать самокаты на проезжую часть

Однако не все согласны с таким подходом. Пользователь Виктория Виктория заявила: «Почему мы не можем запретить? Не получается урегулировать». Она предложила, чтобы самокаты не ездили по пешеходным зонам и их движение перенесли на проезжую часть. Хотя это предложение встретило критику от Владислава Смольского, который отметил, что запрет на использование самокатов приведет к переполнению метро и автобусных маршрутов, а также усилению пробок на дорогах.