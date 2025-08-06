Новосибирцы предложили убрать самокаты на проезжую часть

В Новосибирске электросамокаты становятся все популярнее: с начала сезона жители совершили на них уже больше 3 миллионов поездок. Власти Новосибирска хотят начать тщательнее регулировать этот вид транспорта.
Планируется выделить специальные места для парковки, ограничить скорость самокатов на тротуарах и ввести лимит на их количество. Самокаты оснастят номерами, а городские камеры научат фиксировать нарушения, например, езду вдвоем или проезд на самокате по пешеходному переходу. Кроме того, кикшеринговые компании обяжут участвовать в развитии велоинфраструктуры города.
Жители города тоже не остались в стороне и активно высказали своё мнение относительно предложенных нововведений. Их реакции, как оказалось, весьма разнообразны.
Одной из основных проблем, которую поднимают горожане, является безопасность пешеходов. Например, пользователь Оксана Алексеева заявила: «Выведите на улицы полицейский патруль. Пройдите по улицам, хоть раз соберите статистику нарушений. Просто вдоль Красного проспекта пройдите, обогатитесь штрафами».
Она выражает недовольство тем, что ответственность за соблюдение правил перекладывают на операторов кикшеринга.
В ответ на это департамент дорожно-благоустроительного комплекса (ДДБК) мэрии отметил, что контроль за соблюдением ПДД в области безопасности дорожного движения возложен на МВД ОГИБДД Российской Федерации и его территориальные органы.
Многие горожане отмечают, что на некоторых улицах, таких как Дуси Ковальчук и Красный проспект, самокаты становятся настоящей проблемой для пешеходов. Некоторые пользователи предложили, что самокаты должны быть частью дорожного движения и ездить на дорогах, а не по тротуарам, где они создают угрозу для пешеходов.
«Пусть дорога остаётся дорогой, а не на тротуары уже лезть с транспортом. Никто же не против, если они будут на проезжей части», — поделилась мнение пользователь Оксана Белашева.
«В ПДД РФ допускается движение лиц, использующих для передвижения СИМ, в пределах пешеходной зоны по тротуару и пешеходной дорожке. Запрет по использованию СИМов возможно ввести только на уровне Федерального закона. В настоящее время разработан проект порядка эксплуатации средств индивидуальной мобильности (далее СИМ) в г. Новосибирске. По нему будут регулировать вопросы размещения электросамокатов, ограничения скорости движения и особенностей движения по отдельным улицам и парковым зонам и др», — написали в ответ на это в департаменте дорожно-благоустроительного комплекса.
Однако не все согласны с таким подходом. Пользователь Виктория Виктория заявила: «Почему мы не можем запретить? Не получается урегулировать». Она предложила, чтобы самокаты не ездили по пешеходным зонам и их движение перенесли на проезжую часть. Хотя это предложение встретило критику от Владислава Смольского, который отметил, что запрет на использование самокатов приведет к переполнению метро и автобусных маршрутов, а также усилению пробок на дорогах.
Пользователь Stan Moss отметил проблему с парковкой самокатов: «Интересно. А как регулировать парное катание детей или подростков там где нет камер? Или как регулировать, как эти самокаты бросают посреди тротуара, создавая помехи всем вообще? Места парковок же всё равно будут где-то на тротуаре. Можно поставить аккуратно, а можно на метр сдвинуть и уже всем мешает».
Эта проблема касается не только неправильной парковки, но и общего недовольства горожан по поводу того, что самокаты занимают много места на тротуарах, создавая препятствия для пешеходов. Эта точка зрения была поддержана пользователем Андреем Крапивиным, который также согласился с тем, что парковка на тротуарах — это уже «оксюморон».
Особое беспокойство среди пользователей вызывает также поведение подростков, которые нередко нарушают правила и создают опасные ситуации для окружающих. Анна Лозина сообщила, что она ежедневно отправляет жалобы на неправильно припаркованные самокаты, которые часто оставляют прямо посередине тротуаров. Она считает, что подростки, не достигшие 18 лет, не должны иметь право пользоваться электросамокатами, так как они не всегда осознают опасность.
Примечательно, что некоторые горожане высказываются в пользу создания велоинфраструктуры. Пользователь Борис Жмилевский поддержал идею, предложенную властями, о финансировании велодорожек и других элементов безопасного движения за счёт кикшеринговых компаний: «Правильное решение, пусть кикшеринговые компании финансируют строительство велодорожек и прочую велоинфраструктуру. Может это станет прецедентом и хорошим примером для других городов».
Однако пользователь Оксана Белашева высказала сомнение в эффективности этих предложений, отмечая, что такие меры возможны только на достаточно просторных территориях, а не на улицах города, где велодорожки и самокатные дорожки явно не могут существовать без ущерба для пешеходов.