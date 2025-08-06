Депутат рассказал о скором появлении «Госуслуг» в мессенджере MAX

«Минцифры официально объявило о проработке интеграции МАХ и Госуслуг. Разработчики говорят, что к настоящему моменту интеграция уже почти завершена и полностью отвечает всем требованиям безопасности, которые предъявляются к работе государственных информационных систем», — заявил Горелкин.