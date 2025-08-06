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Депутат рассказал о скором появлении «Госуслуг» в мессенджере MAX

Через несколько недель в мессенджере MAX появятся «Госуслуги», написал в своем Telegram-канале первый заместитель председателя ИТ-комитета Госдумы, председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин после общения с разработчиками национального мессенджера.

Источник: РИА "Новости"

Он отметил, что все необходимые ведомственные разрешения были получены еще 2 месяца назад.

«Минцифры официально объявило о проработке интеграции МАХ и Госуслуг. Разработчики говорят, что к настоящему моменту интеграция уже почти завершена и полностью отвечает всем требованиям безопасности, которые предъявляются к работе государственных информационных систем», — заявил Горелкин.

Депутат добавил, что, по словам разработчиков мессенджера, защита персональных данных граждан и устойчивость к хакерским атакам — это приоритетные задачи, которые стоят перед командой MAX.

«Применяется проактивный подход к кибербезопасности, который включает в себя постоянный мониторинг угроз, bug bounty, анализ кода с применением искусственного интеллекта, внедрение антифрод-технологий и прочие меры», — сказал Горелкин.