Депутат рассказал о скором появлении «Госуслуг» в мессенджере MAX

Он отметил, что все необходимые ведомственные разрешения были получены еще 2 месяца назад.
«Минцифры официально объявило о проработке интеграции МАХ и Госуслуг. Разработчики говорят, что к настоящему моменту интеграция уже почти завершена и полностью отвечает всем требованиям безопасности, которые предъявляются к работе государственных информационных систем», — заявил Горелкин.
Депутат добавил, что, по словам разработчиков мессенджера, защита персональных данных граждан и устойчивость к хакерским атакам — это приоритетные задачи, которые стоят перед командой MAX.
«Применяется проактивный подход к кибербезопасности, который включает в себя постоянный мониторинг угроз, bug bounty, анализ кода с применением искусственного интеллекта, внедрение антифрод-технологий и прочие меры», — сказал Горелкин.