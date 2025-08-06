В Уфе начнётся вакцинация от гриппа, ОРВИ и ковида

В Уфе в настоящее время уровень заболевания острыми респираторными заболеваниями находятся на низком уровне, однако в начале сентября он может подскочить. Об этом на оперативном совещании в столичной администрации сообщила замруководителя Роспотребнадзора по Башкирии Галина Пермина.
Галина Пермина отметила, что для профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции необходимо привить 60% населения. В республике это почти 2,5 млн жителей, в Уфе порядка 800 тысяч человек.
В этом году в республику за счёт федеральных средств будут поставлены 1 900 тысяч вакцин. Накануне в столицу Башкирии прибыли более 219 тысяч доз для вакцинации детей и беременных женщин.
Бесплатную вакцинацию пройдут работники жилищно-коммунального хозяйства, учителя, врачи. Вместе с тем Галина Пермина отметила, что работодателям, которым надо закупать вакцины, необходимо уже сейчас продумать вопрос бесперебойной вакцинации своих работников, чтобы подготовиться к эпидсезону.
Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев подчеркнул, что необходимо работать на опережение и предложил организовать выездную вакцинацию на крупных предприятиях города.