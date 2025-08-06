В Уфе начнётся вакцинация от гриппа, ОРВИ и ковида

В Уфе в настоящее время уровень заболевания острыми респираторными заболеваниями находятся на низком уровне, однако в начале сентября он может подскочить. Об этом на оперативном совещании в столичной администрации сообщила замруководителя Роспотребнадзора по Башкирии Галина Пермина.