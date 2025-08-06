Туристы не могут уехать с острова Ольхон из-за размытой дороги

Ольхон не отпускает туристов. В ночь на 6 августа на острове бушевала стихия: прошел сильнейший ливень. Дорогу из поселка Хужир в сторону переправы размыло. Ни машины, ни маршрутки не могут заехать в гору, а также не могут затормозить при спуске. Об этом КП-Иркутск рассказывают очевидцы.
— Экипаж ДПС подъехал к нашей маршрутке и предупредил, что впереди уже несколько машин в кювете. Ехать не рекомендуют, — говорят отдыхающие. — Машины тащит по грязи и глине, они валят боком, и некоторые не справляются и улетают. Многие разворачиваются.
При этом ждать более сухой погоды водители не могут. Многие боятся, что дождь продолжится, а это значит, что состояние дороги только ухудшится. Путь от Хужира до парома занимает около трех часов.
Напомним, за один вечер в поселке Карлук Иркутского района удары молнии вызвали несколько пожаров. В доме, который пронзил разряд, находилась 37-летняя Елена Литвинова с двумя дочерьми в возрасте 10 месяцев и 9 лет. Пока женщина спасала себя и детей, огонь перекинулся на соседей. Сегодня обе семьи остались без крыши над головой и даже одежды.