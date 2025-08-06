В Самарскую область передали 23 новых автобуса ПАЗ

Каждый из автобусов может перевозить до 71 пассажира. Все они выпущены в 2025 году. Новые автобусы выпустят на маршруты региона, но на какие именно, пока не сообщается. Известно, что ООО «Ирбис» недавно стало перевозчиком на маршруте № 480 из Смышляевки в Самару, возможно, новые автобусы будут ездить по нему.