В Самарскую область передали 23 новых автобуса ПАЗ

Самарская область получила 23 новых автобуса. О передаче транспорта сообщается в телеграм-канале Государственной транспортной лизинговой компании (АО «ГТЛК»).
— ГТЛК передала для регионального перевозчика ООО «Ирбис» 23 автобуса среднего класса ПАЗ Vector NEXT 320415−04, — говорится в сообщении.
Транспорт приобрели в лизинг на льготных условиях по госпрограмме минпромторга России «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».
Каждый из автобусов может перевозить до 71 пассажира. Все они выпущены в 2025 году. Новые автобусы выпустят на маршруты региона, но на какие именно, пока не сообщается. Известно, что ООО «Ирбис» недавно стало перевозчиком на маршруте № 480 из Смышляевки в Самару, возможно, новые автобусы будут ездить по нему.