Автомобильная ассоциация сказала, с чем связан рост продаж новых авто в Беларуси

Согласно данным, лидером продаж в июле 2025 стали автомобили Belgee X70. Их было продано 968 единиц. Однако во второй месяц лета в сравнении с аналогичным периодом 2024 года продажи снизились на 1,8%. В БАА обратили внимание и на сокращение модельного ряда. Так, за пять месяцев количество доступных покупателям моделей сократилось с 64 до 56.