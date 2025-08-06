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Автомобильная ассоциация сказала, с чем связан рост продаж новых авто в Беларуси

БАА сказала, что в июле 2025 года был зафиксирован рост продаж новых автомобилей в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Автомобильная ассоциация сказала, с чем связан рост продаж новых авто в Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе БАА.

В БАА заметили, что в июле 2025 года автомобильные дилеры активно предлагали покупателям различные акции, которые стимулировали спрос. Указанный фактор оказал положительное влияние на результаты продаж. Так, во второй месяц лета было продано 4 346 новых легковых автомобилей, что на 15,4% больше, чем в июне.

«Июльские продажи показали второй результат в текущем году после рекордного февраля месяца», — обратили внимание в БАА.

В пресс-службе обратили внимание, что во многом данный результат стал возможен, благодаря рекордной реализации в июле продукции завода БелДжи, который составил 2 395 автомобилей, или 55% всех продаж.

«А совместно с АвтоВАЗом, доля рынка двух крупнейших производителей составила 79,4%», — заметили в Белорусской автомобильной ассоциации.

Согласно данным, лидером продаж в июле 2025 стали автомобили Belgee X70. Их было продано 968 единиц. Однако во второй месяц лета в сравнении с аналогичным периодом 2024 года продажи снизились на 1,8%. В БАА обратили внимание и на сокращение модельного ряда. Так, за пять месяцев количество доступных покупателям моделей сократилось с 64 до 56.

Вместе с тем доля продаж автомобилей класса NEV (электромобили и последовательные гибриды) составила 642 единицы, или 14,8% от всего количества. Лидером в названном сегменте оказался Dongfeng BOX — было продано 301 авто.

«При этом продолжает падать доля продаж последовательных гибридов. Если в начале года она составляла более 60% сегмента NEV, то в июле составила всего 22%», — заметили в пресс-службе БАА.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко внес изменения в ПДД, касающиеся электросамокатов: «Ездить на электросамокатах по тротуару можно со скоростью до 10 км/ч».

Кроме того, МВД раскрыло детали изменений в ПДД для электросамокатов с 1 сентября в Беларуси.

А еще синоптики назвали белорусский город, где прошел самый сильный ливень в июле 2025.

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