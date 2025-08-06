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Мax протестировали на подключение к «Госуслугам»

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Национальный мессенджер Мax протестировали на подключение к «Госуслугам»: оно будет выполняться с помощью нового прогрессивного протокола, а данные между системами будут передаваться с согласия пользователей, сообщила пресс-служба мессенджера.

Источник: © РИА Новости

«Национальный мессенджер Мax и компания “Инфотекс Интернет Траст” успешно протестировали оборудование для подключения к “Госуслугам”. Подключение Мax к ЕСИА выполнено с помощью нового прогрессивного метода — протокола аутентификации OpenID Connect. Протокол OpenID Connect позволяет с согласия пользователя осуществлять взаимодействие по безопасной передаче данных между ЕСИА и Мax», — сказано в релизе.

Компания «Инфотекс Интернет Траст» выступает поставщиком для реализации этого протокола. Мах уже закупил оборудование и выполнил все необходимые требования по подключению.

В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play.

В июле правительство России сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, — ей станет дочка VK «Коммуникационная платформа».