Мax протестировали на подключение к «Госуслугам»

«Национальный мессенджер Мax и компания “Инфотекс Интернет Траст” успешно протестировали оборудование для подключения к “Госуслугам”. Подключение Мax к ЕСИА выполнено с помощью нового прогрессивного метода — протокола аутентификации OpenID Connect. Протокол OpenID Connect позволяет с согласия пользователя осуществлять взаимодействие по безопасной передаче данных между ЕСИА и Мax», — сказано в релизе.