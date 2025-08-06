Уральские врачи провели пять операций пациенту, занимавшемуся самолечением

Для спасения жизни свердловчанина врачам потребовалось провести пять операций в течение 20 дней интенсивной терапии. Благодаря наличию необходимого оборудования, предоставленного при поддержке Минздрава Свердловской области, пациента удалось вернуть к жизни. Сейчас он готовится к выписке.