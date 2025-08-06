Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уральские врачи провели пять операций пациенту, занимавшемуся самолечением

Врачи спасли екатеринбуржца, поступившего в больницу в критическом состоянии.

Источник: Минздрав Свердловской области

Врачи Центральной городской клинической больницы № 1 Екатеринбурга спасли 38-летнего мужчину, поступившего в крайне тяжелом состоянии после двух дней безуспешного самолечения. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Свердловской области.

— У пациента развился разлитой гнойный перитонит на фоне прободной язвы, септический шок, полиорганная недостаточность и спонтанный пневмоторакс, — рассказал заведующий хирургическим отделением Гельман Шафиев.

Для спасения жизни свердловчанина врачам потребовалось провести пять операций в течение 20 дней интенсивной терапии. Благодаря наличию необходимого оборудования, предоставленного при поддержке Минздрава Свердловской области, пациента удалось вернуть к жизни. Сейчас он готовится к выписке.

Минздрав Свердловской области напоминает о недопустимости самолечения и призывает незамедлительно обращаться к врачу при возникновении острых состояний.