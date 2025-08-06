Театр в Таразе подал в суд на своих работников из-за 6 млн тенге

«Истец сослался на предписание аудиторской проверки и нарушения бюджетного законодательства, однако суд указал, что это не доказывает вины сотрудников, поскольку доплаты производились работодателем за фактически отработанное время и доказательств злого умысла со стороны работников представлено не было», — уточнили в суде.