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Театр в Таразе подал в суд на своих работников из-за 6 млн тенге

Суд отказал в иске Жамбылскому областному казахскому драмтеатру, установив, что заработная плата сотрудникам начислялась в рамках закона, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Источник: gov.kz

Как сообщает официальный Telegram-канал суда, Жамбылский областной казахский драматический театр обратился с иском в суд к шести своим работникам. Он требовал взыскать с них около 6,2 млн тенге, ранее выплаченных в качестве заработной платы.

Основанием для иска послужили результаты аудиторской проверки, согласно которым указанные суммы за 2021−2023 годы были выплачены, по мнению проверяющего органа, необоснованно. Сами работники настаивали, что размеры их заработной платы были определены управлением культуры и развития языков акимата области в рамках утвержденного штатного расписания.

«Они подчеркнули, что не имели отношения к расчету и начислению этих выплат, добросовестно исполняли свои трудовые обязанности и полученные средства были давно потрачены», — отметили в суде.

Согласно Гражданскому кодексу, излишне выплаченные суммы не подлежит возврату, если получены без злого умысла, работник не виноват в их начислении и не было расчетных ошибок.

Таразский горсуд, рассмотрев дело, пришел к выводу, что трудовые отношения между сторонами сложились в рамках закона. Все работники действительно состояли в трудовых отношениях с театром и выплаченные им суммы являлись частью официальной заработной платы.

«Истец сослался на предписание аудиторской проверки и нарушения бюджетного законодательства, однако суд указал, что это не доказывает вины сотрудников, поскольку доплаты производились работодателем за фактически отработанное время и доказательств злого умысла со стороны работников представлено не было», — уточнили в суде.

Суд отметил, что полученные суммы являются частью заработной платы и не подлежат возврату в отсутствие недобросовестности со стороны работников. На этом основании суд отказал в иске театру. Апелляционная инстанция — Жамбылский областной суд — оставила решение суда первой инстанции без изменения. Судебные акты вступили в законную силу.