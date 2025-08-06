Владимир Путин оценил работу водовода из Ростовской области в ДНР

Работу водовода из Ростовской области в ДНР оценили в ходе рабочей встречи президент России Владимир Путин и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Информация об этом опубликована на сайте Кремля.
— Вопрос для нас обострился после того, как противник устроил водную блокаду. По Вашему решению был построен водовод, он дает 250 тысяч кубов сейчас стабильно. Дальше у нас был расчет на внутренние резервные водохранилища, — сказал Денис Пушилин.
Глава государства в ответ отметил, что водовод еще не вышел на плановые показатели.
— К сожалению, водовод, который был построен, не решает всех задач. Более того, он на плановый режим-то и не вышел пока, насколько я понимаю, — подчеркнул Владимир Путин.
Глава ДНР уточнил, что потери воды из-за изношенных сетей и частых аварий достигают 60%. Водопроводная система не ремонтировалась с 1990 годов.
Напомним, строительство водовода началось в 2022 году. Возведением занималась военно-строительная компания Минобороны. Первая насосная станция водовода начала забор воды в 2023 году.
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