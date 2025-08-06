Владимир Путин оценил работу водовода из Ростовской области в ДНР

— Вопрос для нас обострился после того, как противник устроил водную блокаду. По Вашему решению был построен водовод, он дает 250 тысяч кубов сейчас стабильно. Дальше у нас был расчет на внутренние резервные водохранилища, — сказал Денис Пушилин.