Нанообъект смогли почти полностью обездвижить при комнатной температуре

«Мы создали идеальную платформу для проведения дальнейших экспериментов. В частности, подобным образом можно изучать взаимодействия между гравитацией и квантовой механикой, а также создавать сенсоры, способные измерять давление и прочие воздействия, которые оказывают на частицу одиночные молекулы газов или даже элементарные частицы. Теперь для проведения этих опытов у нас есть дешевая и простая система», — заявил доцент ETH Мартин Фриммер, чьи слова приводит пресс-служба вуза.