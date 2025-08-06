Школа № 19 открыла новый корпус для 300 учеников в Новосибирске

«В здании на ул. Зыряновской, 119/1 ранее располагался детский сад, позже оно использовалось в административных целях. В 2023 году было принято решение передать это строение в ведение школы № 19, чтобы разгрузить основное здание школы и снизить дефицит учебных мест в этом микрорайоне. После реконструкции в корпусе разместятся начальные классы, всего около 300 учеников», — рассказал мэр Максим Кудрявцев.