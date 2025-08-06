Школа № 19 открыла новый корпус для 300 учеников в Новосибирске

К началу нового учебного года в Новосибирске откроется новый корпус школы № 19, который предназначен для размещения начальных классов. После проведенной реконструкции в здании завершается монтаж необходимого оборудования, и оно готово принять учеников. Этот шаг позволит значительно разгрузить основное здание школы, которое уже не справлялось с растущим количеством учащихся. Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев отметил, что открытие дополнительного корпуса поможет решить проблему нехватки учебных мест в этом микрорайоне.
«В здании на ул. Зыряновской, 119/1 ранее располагался детский сад, позже оно использовалось в административных целях. В 2023 году было принято решение передать это строение в ведение школы № 19, чтобы разгрузить основное здание школы и снизить дефицит учебных мест в этом микрорайоне. После реконструкции в корпусе разместятся начальные классы, всего около 300 учеников», — рассказал мэр Максим Кудрявцев.
«Работы выполнены практически на 100%. Полностью заменена кровля и инженерные системы, отремонтирован фасад, проведена внутренняя отделка, организовано 12 просторных светлых классов. 1 сентября школа примет своих учеников», — добавил мэр Новосибирска.
На реконструкцию здания и оснащение кабинетов было выделено свыше 144 млн рублей из бюджетов города и области. По словам директора школы № 19 Оксаны Бугелис, открытие нового корпуса значительно облегчит нагрузку на основное здание школы: из 600 учеников, обучающихся в школе, 300 человек из начальных классов будут переведены в новый корпус.
Все учебные кабинеты расположатся на втором этаже, а на первом этаже разместятся столовая, гимнастический зал, актовый зал, библиотека и гардеробы. Эти площади позволят организовать обучение в одну смену, что также будет способствовать улучшению условий для учащихся.
«Мы хотим создать в школе условия для дополнительного образования детей. Планируем сотрудничество с Домом творчества “Октябрьский” и другими организациями, которые предлагают занятия танцами, графическим дизайном, а также различными видами прикладного творчества. Завершается обустройство спортивной площадки, которая позволит проводить тренировки по различным видам спорта. Также готовится площадка для изучения правил дорожного движения», — рассказала Оксана Бугелис.
Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подчеркнул, что в этом году благодаря капитальным и текущим ремонтам планируется создать около двух тысяч дополнительных мест для школьников. Эти меры направлены на удовлетворение потребностей в учебных местах, в том числе через участие в федеральных программах.
«В рамках федерального проекта “Всё лучшее детям”, который является частью национального проекта “Молодёжь и дети”, в 2024—2025 годах в Новосибирске будет капитально отремонтировано 21 школа. На эти цели предусмотрено 2,3 миллиарда рублей. Одна школа была досрочно отремонтирована в прошлом году. Основную часть объектов планируется ввести в эксплуатацию до 1 сентября, остальные — до конца года. Все работы ведутся по графику», — отметил Максим Кудрявцев.
В дополнение к этим мерам в Новосибирске также продолжается строительство новых образовательных учреждений. Так, до 1 сентября планируется открыть новую школу № 222 на улице Кубовой, а до конца года будет сдана пристройка к Экономическому лицее на улице Крылова.