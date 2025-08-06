Опубликовано видео высадки спецназа ФСБ у особняка экс-госсекретаря Дагестана Магомедова

В Дагестане прошли обыски у бывшего госсекретаря региона Магомед-Султана Магомедова. Его обвиняют в хищении завода «Дагнефтепродукт» стоимостью 100 млрд руб. В особняке чиновника нашли мешки с деньгами, оружие и драгоценности. Обыски также прошли в мэрии и кабинете Магомедова в местной администрации. Арестовано имущество, стоимостью более 3 млрд рублей. Сотрудники правоохранительных органов еще несколько лет назад заподозрили неладное в деятельности чиновника, которого в республике звали Заправщиком.