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Очередной карантин ввели из-за зарослей амброзии в Ростовской области

В Шолоховском районе Ростовской области ввели карантин из-за амброзии.

Источник: Комсомольская правда

В Шолоховском муниципальном районе Ростовской области ввели карантин из-за амброзии. Об этом говорится на сайте управления Россельхознадзора.

Под наблюдение взяли 39,9 га на территории Меркуловского сельского поселения. Теперь местным жителям временно запрещено выращивать семена и пасти скот в зоне действия карантина.

Напомним, ранее фитосанитарный контроль из-за сорняка также установили в Истоминском и в Ленинском сельских поселених Аксайского района. Кроме этого подобные меры потребовались в Матвеево-Курганском и Миллеровском районах.

Напомним, амброзия вытесняет культурные растения и снижает плодородие почв, она устойчива к засухе, скашиванию и даже затоплению. Если карантинное растение или его семена находят в какой-либо продукции (в семенах, пшенице, подсолнечнике, кукурузе и других культурах), ее запрещают вывозить за пределы региона и страны.

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