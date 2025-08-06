МЧС: один человек погиб и четверо пострадали из-за гроз в Беларуси

МЧС сообщило, что один человек погиб и четверо пострадали из-за гроз в Беларуси. Подробности рассказали агентству «Минск-Новости» в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
Согласно информации, в начале июля 2025 года в Могилеве из-за упавшего дерева в момент грозы погибла женщина 1992 года рождения. В МЧС добавляют: еще четыре человека пострадали. В числе их — подросток.
В ведомстве отметили, что в конце июля на агрогородок Колодищи, расположенный в Минском районе, обрушился ураган. Было повреждено 25 жилых домов. Кроме того, в окрестностях стихия уничтожила примерно 100 гектаров леса (подробнее мы писали здесь).
Тем временем Минлесхоз показал, как выглядит сломанный и поваленный лес после страшного урагана в Беларуси: фото и видео.
Кстати, синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в августе 2025 в Беларуси: «От 11 до 15 дней с дождями, в третьей декаде — заморозки».