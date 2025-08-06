МЧС: один человек погиб и четверо пострадали из-за гроз в Беларуси

В ведомстве отметили, что в конце июля на агрогородок Колодищи, расположенный в Минском районе, обрушился ураган. Было повреждено 25 жилых домов. Кроме того, в окрестностях стихия уничтожила примерно 100 гектаров леса (подробнее мы писали здесь).