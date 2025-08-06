«Просим вас, Виталий Павлович!»: жители Омской области умоляют губернатора помочь с дорогой

Мольба о помощи появилась сегодня, 6 августа, в телеграм-канале «Новости Омска|Жесть». Жители Крутинского района боятся, что при существующей ситуации с дорогой между селом Новокарасук и деревнями Усть-Логатка и Мысы, дети этих населенных пунктов просто не смогут посещать школу.
«Прошу обратить внимание на участок дороги в Крутинском районе, расположенный между селом Новокарасук и деревнями Усть-Логатка и Мысы. Каждый раз после дождя эта дорога становится непроходимой. В экстренной ситуации скорая помощь просто не проедет. Скоро начнется учебный год, и школьный транспорт также не сможет добраться — детям придется по две недели сидеть дома в ожидании, пока дорога просохнет. Местные власти знают о проблеме, но никаких мер не принимают. Просим вас, уважаемый Виталий Павлович, обратить внимание на этот участок и хотя бы засыпать его щебнем или другим материалом», — написали местные жители.
На обращение жителей оперативно отреагировало министерство транспорта и дорожного хозяйства Омской области. Ведомство выразило искреннее сожаление о том, что масштабный ремонт на дороге Крутинка — Усть-Логатка — Новокарасук не предусмотрен в году, но пообещало выборочное восстановление дорожного покрытия на указанном участке.
Ранее мы писали об ужасном состоянии еще одной районной дороги: о ней рассказали жители деревни Николенко Омского района.