«Просим вас, Виталий Павлович!»: жители Омской области умоляют губернатора помочь с дорогой

«Прошу обратить внимание на участок дороги в Крутинском районе, расположенный между селом Новокарасук и деревнями Усть-Логатка и Мысы. Каждый раз после дождя эта дорога становится непроходимой. В экстренной ситуации скорая помощь просто не проедет. Скоро начнется учебный год, и школьный транспорт также не сможет добраться — детям придется по две недели сидеть дома в ожидании, пока дорога просохнет. Местные власти знают о проблеме, но никаких мер не принимают. Просим вас, уважаемый Виталий Павлович, обратить внимание на этот участок и хотя бы засыпать его щебнем или другим материалом», — написали местные жители.