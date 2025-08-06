Anthropic выпустила новую сверхмощную ИИ-модель

Anthropic была основана в 2021 году группой бывших сотрудников компании OpenAI, сообщало агентство Bloomberg. Ее главным конкурентным преимуществом является фокус на разработке нейросетевых моделей для программирования — направлении, которое приносит Anthropic значительную часть доходов. По данным Bloomberg, годовой доход ИИ-разработчика оценивается в примерно $5 млрд. Кроме того, сообщается, что компания находится на финальной стадии заключения инвестиционной сделки объемом по меньшей мере $5 млрд, по итогам которой рыночная стоимость Anthropic составит $170 млрд.