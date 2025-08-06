Anthropic выпустила новую сверхмощную ИИ-модель

НЬЮ-ЙОРК, 6 августа. /ТАСС/. Американская компания Anthropic выпустила новую версию модели искусственного интеллекта (ИИ) — Claude Opus 4.1, — обладающую улучшенными возможностями в сфере программирования и анализа данных. Об этом сообщила пресс-служба разработчика.
«Claude Opus 4.1 представляет собой улучшенную модификацию Claude Opus 4, ориентированную на повышение точности при выполнении агентных задач (когда ИИ действует автономно — прим. ТАСС), программировании и логическом анализе», — говорится в заявлении.
В документе отмечается, что новая версия эффективнее справляется с исправлением ошибок в программных кодах, повышая точность программирования до 74,5%, а также демонстрирует высокие показатели в области глубокого анализа информации и проведения исследований.
«Теперь модель лучше справляется с задачами, требующими автономных действий. Мы просто делаем ее удобнее и полезнее для людей», — пояснил представитель компании.
Anthropic была основана в 2021 году группой бывших сотрудников компании OpenAI, сообщало агентство Bloomberg. Ее главным конкурентным преимуществом является фокус на разработке нейросетевых моделей для программирования — направлении, которое приносит Anthropic значительную часть доходов. По данным Bloomberg, годовой доход ИИ-разработчика оценивается в примерно $5 млрд. Кроме того, сообщается, что компания находится на финальной стадии заключения инвестиционной сделки объемом по меньшей мере $5 млрд, по итогам которой рыночная стоимость Anthropic составит $170 млрд.