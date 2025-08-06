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Агент форварда «Крыльев» Ракова Кузьмичев опроверг информацию о лудомании игрока

Ранее в сети появилась информация о якобы проблемах 20-летнего нападающего самарцев с азартными играми.

Ранее в сети появилась информация о якобы проблемах 20-летнего нападающего самарцев с азартными играми.

По версии телеграм-канала Shot, из-за лудомании «Локомотив» и отдал Вадима Ракова в аренду в «Крылья Советов». Агент форварда Владимир Кузьмичев опроверг это.

«Очевидно, Вадик кому-то испортил настроение ярким началом сезона. Похоже, начали набрасывать, чтобы испортить настроение ему и клубу. Конечно, это не соответствует действительности. Да еще и формулировка “ближайшее окружение”. Набрали общих фраз. Не стоит серьезно относиться к такому заявлению», — цитирует Кузьмичева «Матч ТВ».

Недавно футбольный специалист и эксперт Павел Стипиди оценил выступление Ракова за «зелено-бело-синих» на старте розыгрыша РПЛ.

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