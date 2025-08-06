Путин наградил замдиректора Курчатовского института Яцишину

Изначально организованный для создания ядерного оружия, Курчатовский институт стал родоначальником множества уникальных мирных технологий, научных направлений, его сотрудниками были решены актуальные проблемы фундаментальной физики. В 2010 году Курчатовский институт получил статус национального исследовательского центра. Сегодня Курчатовский институт — один из ведущих научных центров мира, междисциплинарная российская национальная лаборатория.