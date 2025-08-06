Kyodo: США восстанавливают аэродром времен Второй мировой войны на Марианских островах

Площадь Тиниана, который находится примерно в 2400 километрах от Японии, составляет около 101 квадратного километра. В настоящее время военные США арендуют две трети острова. Он был оккупирован Японией перед Второй мировой войной, но отвоеван США в 1944 году и стал важной базой союзников на последних этапах войны. Американские атомные бомбардировщики, атаковавшие Хиросиму и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года, взлетели именно с аэродрома Норт-Филд.