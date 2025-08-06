Kyodo: США восстанавливают аэродром времен Второй мировой войны на Марианских островах

По словам высокопоставленного представителя ВМС США, после завершения строительства аэродрома Норт-Филд американские экспедиционные силы смогут «с большей гибкостью» маневрировать через Тихий океан на фоне растущего влияния Китая в регионе, говорится в статье. Проект реконструкции Норт-Филд, который начался в 2024 году, обойдется примерно в 500 млн долларов. Строительство двух из четырех взлетно-посадочных полос планируется завершить к 2027 году, уточняет издание.
Мы можем перебросить туда силы, провести там обучение, отработать навыки и работать с союзниками.
Как утверждает Хаффман, восстановленный аэродром повысит боеготовность и оперативную эффективность американских войск в Индо-Тихоокеанском регионе, а также «усилит эффект сдерживания и станет демонстрацией силы… для любого злонамеренного или гнусного» поведения.
Арнольд Паласиос, экс-губернатор Северных Марианских островов, выразил смешанные чувства по поводу наращивания военной мощи США на островах, но сказал, что необходимо быть готовым к войне, учитывая напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином. Он признался, что вполне может представить себе сценарий, при котором США будут запускать бомбардировщики с ядерным оружием с островных аэродромов.
При этом Kyodo подчеркивает, что остров Тиниан настолько мал, что у местных жителей не будет возможности спастись в случае масштабного вооруженного конфликта между США и Китаем.
Площадь Тиниана, который находится примерно в 2400 километрах от Японии, составляет около 101 квадратного километра. В настоящее время военные США арендуют две трети острова. Он был оккупирован Японией перед Второй мировой войной, но отвоеван США в 1944 году и стал важной базой союзников на последних этапах войны. Американские атомные бомбардировщики, атаковавшие Хиросиму и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года, взлетели именно с аэродрома Норт-Филд.