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В Самарской области на детей из многодетных семей выделят по 11 тысяч рублей

В Самарской области семьи получат выплату для покупки детям школьной и спортивной формы.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области на каждого ребенка из многодетной семьи выделят по 11 тысяч рублей для покупки школьной и спортивной формы. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале.

«Помогаем многодетным семьям собрать детей в школу. Эта мера социальной поддержки — часть национального проекта “Семья”», — написал глава региона.

Чтобы получить выплату, нужно подать заявление через портал «Госуслуги» или лично в управлении соцзащиты населения по месту жительства. Сделать это можно с 1 августа по 31 октября.

Напомним, в Самарской области в многодетных семьях воспитывают 64,5 тысяч школьников. Выплату решено предоставить без учета дохода семьи. Ранее «КП-Самара» рассказывала, какие выплаты на детей доступны к 1 сентября.