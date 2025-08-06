В Самарской области на детей из многодетных семей выделят по 11 тысяч рублей

В Самарской области на каждого ребенка из многодетной семьи выделят по 11 тысяч рублей для покупки школьной и спортивной формы. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале.
«Помогаем многодетным семьям собрать детей в школу. Эта мера социальной поддержки — часть национального проекта “Семья”», — написал глава региона.
Чтобы получить выплату, нужно подать заявление через портал «Госуслуги» или лично в управлении соцзащиты населения по месту жительства. Сделать это можно с 1 августа по 31 октября.
Напомним, в Самарской области в многодетных семьях воспитывают 64,5 тысяч школьников. Выплату решено предоставить без учета дохода семьи. Ранее «КП-Самара» рассказывала, какие выплаты на детей доступны к 1 сентября.