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В Самаре благоустроят пристань у «Кинапа» в 2026 году

В Самаре планируется благоустройство пристани у «Кинапа», откуда осуществляется переправа на правый берег Волги.

Этот вопрос обсуждался 6 августа на оперативном совещании в областном правительстве.

В настоящее время в районе пристани обновлена насыпь, однако предусмотрены дополнительные работы — установка навесов для защиты от солнца и дождя, а также внедрение электронной системы покупки билетов. Завершение работ запланировано к началу навигационного сезона 2026 года.

Также в ходе совещания рассматривалось обращение жителей 5-й просеки с просьбой ликвидировать стихийную торговлю на тротуарах. В связи с этим было поручено не только решить данную проблему, но и разработать региональную подпрограмму по систематизации торговли.

Она должна предусматривать ликвидацию стихийных рынков, организацию стационарных торговых точек и проведение ярмарок с соблюдением всех норм потребительского рынка.