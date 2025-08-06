В Самаре благоустроят пристань у «Кинапа» в 2026 году

Этот вопрос обсуждался 6 августа на оперативном совещании в областном правительстве.
В настоящее время в районе пристани обновлена насыпь, однако предусмотрены дополнительные работы — установка навесов для защиты от солнца и дождя, а также внедрение электронной системы покупки билетов. Завершение работ запланировано к началу навигационного сезона 2026 года.
Также в ходе совещания рассматривалось обращение жителей 5-й просеки с просьбой ликвидировать стихийную торговлю на тротуарах. В связи с этим было поручено не только решить данную проблему, но и разработать региональную подпрограмму по систематизации торговли.
Она должна предусматривать ликвидацию стихийных рынков, организацию стационарных торговых точек и проведение ярмарок с соблюдением всех норм потребительского рынка.