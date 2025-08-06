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Путин наградил российского генконсула в Марселе

Путин наградил генконсула Оранского орденом «За заслуги перед Отечеством».

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил генерального консула РФ в Марселе Станислава Оранского медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Указ президента о награждении государственными наградами РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить медалью ордена “За заслуги перед Отечеством” ІІ степени Оранского Станислава Валерьевича — генерального консула Российской Федерации в Марселе, Французская Республика», — говорится в президентском указе.