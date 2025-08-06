Пропаганда рабства? Юрист рассказал, что может грозить Стерлигову за «невольничий рынок»

Эксперт отметил, даже если на практике рынок будет из себя представлять формат театрализованной ярмарки, то сам выбор терминологии может квалифицироваться как публичное оправдание практик, противоречащим основам закона. Тем более, что в правовой системе России отсутствует даже гипотетическая возможность сделать человека собственностью другого. Подобные действия могут вызвать реакцию со стороны органов прокуратуры и Роскомнадзора.