Гендир «Акрона» Клюшев: Тольятти нужен стадион вместимостью в 15−20 тысяч

Руководитель «молодых и звонких» рассказал о планах по строительству собственной арены в Автограде.
Тольяттинский «Акрон» проводит домашние матчи в Самаре. Делит поле с «Крыльями Советов». Сейчас подопечные Заура Тедеева идут на шестом месте в РПЛ с пятью очками.
Недавно губернатор Вячеслав Федорищев пообещал помочь со строительством стадиона. До этого уточнял, что он в городе появится до 2030 года.
«История сложная. В текущем моменте думаем прежде всего о развитии спортивной инфраструктуры — тренировочной базы и академии. Приоритет — заложить фундамент в этих компонентах», — объяснил гендиректор «красно-черных» Константин Клюшев.
Также заявил, что клуб учитывает экономическую ситуацию в стране. В нынешних условиях, добавил он, начать возведение арены будет сложно.
«Вместимости в 15−20 тыс. будет достаточно, чтобы удовлетворить спрос болельщиков. Интерес к спорту в регионе есть. Это показываем мы, хоккейная “Лада”. Конечно, ездить из Тольятти в Самару каждый раз на игры — серьезный вызов для фанатов. Но стараемся способствовать комфорту горожан, которые поддерживают команду на стадионе», — сказал Клюшев «Матч ТВ».
Ранее стало известно, что полузащитник Константин Марадишвили может присоединиться к «Акрону». Этим летом мог присоединиться к «Крыльям», но в итоге сделку не оформили.
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