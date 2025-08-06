К 2027 году в России запустят первый водородный поезд

«Изначально завод должен был быть запущен в 2024 году. Проект был ориентирован на экспорт, и основными потребителями должны были стать развитые страны, такие как Япония и Южная Корея. Однако в связи с изменением политической и экономической ситуации возникли определенные барьеры, и сейчас проект приостановлен. Но после окончания СВО и если все эти барьеры будут преодолены, то мы расширим производство до изначальных 100 тыс. тонн водорода в год, предназначенных для экспорта в страны с уже сформированными рынками, такие как Япония и Южная Корея, которые потребляют миллионы тонн водорода», — рассказал Горбунов.