Как подтанцовка Булановой стала мемом и что теперь будет с коллективом

Пользователи в сети активно обсуждают… подтанцовку певицы Татьяны Булановой. А все из-за непривычной для эстрады хореографии. Слишком уж простые, местами даже комичные движения у танцоров. Что так удивило пользователей, — в материале «Вечерней Москвы».
Помимо «легкой хореографии» зрители обратили внимание на возраст участников коллектива — двоим мужчинам и женщине на вид не менее 40 лет.
— Я читал об этом. Приятно, что обсуждают, — рассказывает концертный директор певицы Татьяны Булановой Сергей Хрусталев. — Балет работает вместе с Татьяной около 25 лет. Это постоянный коллектив, но такое в первый раз. Приятно, что не только на артиста смотрят, но и на хореографию. И действительно, учитывая срок работы танцоров Дмитрия, Максима и Алены, на их движения внимание зрители обратили впервые. А ведь они на протяжении почти всей карьеры Татьяны Булановой ездят с ней по всему миру и даже сами ставят номера!
Один из танцоров Булановой, Дмитрий Берегуля, объяснил, что «энергосберегающие» танцы — элемент шоу и накопившаяся усталость.
— Мы устаем от гастрольных туров. Мы ведь не роботы, а люди, — сказал танцор.
Молодежь на концерте Кадышевой.
При этом Дмитрий не отрицает, что после такой «популярности» в сторону их коллектива полетела масса критики, но они стараются не переживать. Учитывая, что есть и те, кто поддерживает танцоров.
— Если мнение публики раздвоилось, значит, спектакль удался, — сказал Берегуля.
Сама же артистка немного пропустила ажиотаж вокруг ее бессменного коллектива. Вероятно, танцоры Татьяны Булановой прославились в сети, лишь подтверждая стремительное возвращение интереса публики к творчеству певицы: совсем недавно Буланова внезапно стала популярной среди представителей поколения Z.
— Не видела публикации. Просто некогда, если честно, — поделилась артистка.
При этом появились слухи, что Буланова наберет в команду новых танцоров. Мол, на концерты ходит много молодежи, среди которой есть самородки, способные «прекрасно влиться» в действующий балет.
Попасть в подтанцовку к звезде в теории несложно: нужно составить портфолио, договориться о прослушивании, встретиться с представителями артиста и впечатлить их своим талантом. В целом звучит почти как стандартный прием на работу. Только вместо обычных переговоров здесь будут танцевальные.
Говорят, что в первую очередь нужно впечатлить художественного руководителя балета. Он оценивает способности кандидата, его харизму и насколько он впишется в коллектив. А с учетом того, что работа со звездой подразумевает безумный гастрольный график, то сюда еще добавляются стрессоустойчивость, мобильность и готовность к командировкам.
При этом, судя по всему, звездный балет неплохо зарабатывает. Если рассматривать вакансии танцоров в Москве, то нередко встречаются суммы и в 300 тысяч рублей. Если брать в среднем, то получается более 170 тысяч рублей. У звезд, скорее всего, ставка выше.
Вадим Горжанкин, PR-технолог, продюсер:
— Я не думаю, что плохая хореография была пиар-ходом. Возможно, где-то они просто сэкономили, не стали нанимать дополнительных танцоров. Может, просто устали ребята. В любом случае сейчас они уже стали мемом, и им ни в коем случае теперь нельзя покидать Буланову. С этой шумихой подтанцовка стала фишкой певицы.
Они затмили даже звезд.
Сурдопереводчик.
Томми Кронг проснулся знаменитым после того, как на национальном отборе «Евровидения» в 2015 году станцевал во время переводов текстов песен для глухонемых телезрителей. Он сумел затмить самого очевидного кандидата на участие в конкурсе от Швеции певца Манса Зелмерлоу. Позже Кронг признался, что безумно счастлив от такого наплыва зрительской любви. В итоге его даже признали одной из самых больших сенсаций «Евровидения-2015».
Истинный фанат.
Во время концерта южнокорейской звезды Хейз слушатели перестали ей подпевать и начали смеяться. Оказалось, что на экране в этот момент крупным планом показывали активного фаната. Сначала Хейз сделала вид, что ничего не замечает, но потом не выдержала и тоже засмеялась. Фанат же продолжил свой танец, добыв у кого-то сценический наряд в виде кепки и очков.
Красотка в деле.
В подтанцовке певицы Шакиры есть несколько талантливых красавиц. Но одна из них прославилась не хуже самой звезды. Танцовщица Наталия Паломарес сильно выделяется на фоне остального балета своим особым чувством ритма, красотой и харизмой. И вот, на одном из концертов Паломарес выкладывалась на максимум. Прямо во время выступления Наталия повернулась к камере и устроила минишоу, подпевая певице.
На другом же концерте она неудачно поставила руку, чуть не спровоцировав падение Шакиры. В сети тут же начали ходить слухи, что 48-летняя певица уволила молодую красотку. Якобы Паломарес затмевает диву на сцене. Однако слухи остались лишь слухами. Соцсети Наталии демонстрируют обратное — Паломарес продолжает выступать с Шакирой на концертах и украшать ее яркие шоу.
Новая волна популярности песен Булановой началась с того, что композиции «Ясный мой свет» и «Мой ненаглядный» стали символами ностальгии по 1990-м для молодежи. Артистка объяснила свою востребованность среди юного поколение тем, что ее творчество просто «завирусилось». Как Буланова прославилась, а также почему молодые люди тянутся к музыке, которая была записана еще до их рождения, — в материале «Вечерней Москвы».