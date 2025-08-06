Как подтанцовка Булановой стала мемом и что теперь будет с коллективом

— Я читал об этом. Приятно, что обсуждают, — рассказывает концертный директор певицы Татьяны Булановой Сергей Хрусталев. — Балет работает вместе с Татьяной около 25 лет. Это постоянный коллектив, но такое в первый раз. Приятно, что не только на артиста смотрят, но и на хореографию. И действительно, учитывая срок работы танцоров Дмитрия, Максима и Алены, на их движения внимание зрители обратили впервые. А ведь они на протяжении почти всей карьеры Татьяны Булановой ездят с ней по всему миру и даже сами ставят номера!