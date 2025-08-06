«Битцевский маньяк» подал апелляцию после отказа перевести его ближе к Москве

Пичушкин почти 20 лет отбывает наказание на Ямале. В подобных колониях достаточно строгие условия содержания, поэтому преступники периодически сознаются в новых преступлениях. Тогда их отправляют в другие учреждения на время следствия, там условия лучше. Недавно Пичушкин также признался еще в 11 убийствах в Северном Бутово. Он говорил об этом и раньше, но тогда следователи не нашли подтверждения его словам. Если новые показания маньяка правдивы, то его могут этапировать в Москву.