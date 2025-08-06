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В Омской области раскопали древнюю могилу и нашли там хорошо сохранившийся железный меч

Редкая находка обнаружена при вскрытии тысячелетнего могильного кургана в Горьковском районе.

Источник: Комсомольская правда

В ходе раскопок первого кургана могильника Новопокровка-IV в Горьковском районе, археологи обнаружили редкий артефакт — железный меч из парного ярусного погребения. Об уникальной находке сообщила сегодня, 6 августа, пресс-служба Омского отделения Русского географического общества.

Меч вызывал особый интерес у омских ученых по двум причинам. Во-первых, его положение в могиле — не вдоль тела, а поверх костяка — указывает на возможный ритуальный характер подношения, и отличается от способов ношения клинкового оружия при жизни. Во-вторых, его сохранность: археологически целые, то есть удовлетворительной сохранности мечи встречаются при раскопках очень редко.

После завершения научной обработки меч будет передан в Омский музей изобразительных искусств им. М. А. Врубеля, где его смогут увидеть омичи и гости города.