В Омской области раскопали древнюю могилу и нашли там хорошо сохранившийся железный меч

Меч вызывал особый интерес у омских ученых по двум причинам. Во-первых, его положение в могиле — не вдоль тела, а поверх костяка — указывает на возможный ритуальный характер подношения, и отличается от способов ношения клинкового оружия при жизни. Во-вторых, его сохранность: археологически целые, то есть удовлетворительной сохранности мечи встречаются при раскопках очень редко.