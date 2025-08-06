В Пермь на Летний Кубок КВН приедут Екатерина Мизулина и Сергей Светлаков

В Перми 10 августа состоится Летний Кубок КВН. За почетный трофей сразятся команды Высшей лиги «Клуба веселых и находчивых». Их спор рассудит звездное жюри.
Ведущим станет популярный шоумен Валдис Пельш. В состав жюри войдут: глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, дирижер и композитор Сергей Жилин, актер и продюсер Сергей Светлаков, видеоблогер и телеведущая Карина Кросс.
«На арену УДС “Молот” выйдут команды: “Сборная Пермского края”, “Юрикен” (Владикавказ) и “Флэш-Рояль” (Ростов-на-Дону)», — сообщили «КП-Пермь» в АНО «Агентство новых технологий».
В продажу поступили билеты от 1,5 тыс. до 15 тыс. руб. Телеверсию игры представит Первый канал.
Перед этим, 9 августа, на городской эспланаде в Перми отпразднуют День строителя. С концертом выступит группа «Вирус».