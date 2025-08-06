Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермь на Летний Кубок КВН приедут Екатерина Мизулина и Сергей Светлаков

Они войдут в звездный состав жюри.

Источник: Комсомольская правда

В Перми 10 августа состоится Летний Кубок КВН. За почетный трофей сразятся команды Высшей лиги «Клуба веселых и находчивых». Их спор рассудит звездное жюри.

Ведущим станет популярный шоумен Валдис Пельш. В состав жюри войдут: глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, дирижер и композитор Сергей Жилин, актер и продюсер Сергей Светлаков, видеоблогер и телеведущая Карина Кросс.

«На арену УДС “Молот” выйдут команды: “Сборная Пермского края”, “Юрикен” (Владикавказ) и “Флэш-Рояль” (Ростов-на-Дону)», — сообщили «КП-Пермь» в АНО «Агентство новых технологий».

В продажу поступили билеты от 1,5 тыс. до 15 тыс. руб. Телеверсию игры представит Первый канал.

Перед этим, 9 августа, на городской эспланаде в Перми отпразднуют День строителя. С концертом выступит группа «Вирус».

Узнать больше по теме
Екатерина Мизулина: биография общественницы и борца за безопасный интернет
Раньше Екатерину Мизулину упоминали как дочь бывшего депутата Госдумы Елены Мизулиной. Все изменилось, когда активистка завела блог и сама набрала популярность. Подробнее о ней читайте в нашем материале.
Читать дальше