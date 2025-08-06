Путин наградил сотрудников Ространснадзора на Кубани

«За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью “За спасение погибавших” Исаджаняна Даниела Арамисовича — государственного инспектора Краснодарского территориального отдела транспортного весового контроля Межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Южному федеральному округу, Кибку Максима Михаловича — государственного инспектора Краснодарского территориального отдела транспортного весового контроля Межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Южному федеральному округу, Людвига Андрея Викторовича — техника Краснодарского территориального отдела транспортного весового контроля Межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Южному федеральному округу», — говорится в тексте указа.