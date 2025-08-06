Путин наградил сотрудников Ространснадзора на Кубани

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил медалями «За спасение погибавших» сотрудников межрегионального территориального управления (МТУ) Ространснадзора по ЮФО Даниела Исаджаняна, Максима Кибку и Андрея Людвига, которые помогали пассажирам выбираться из загоревшегося после лобового столкновения с грузовиком автобуса.
Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
«За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью “За спасение погибавших” Исаджаняна Даниела Арамисовича — государственного инспектора Краснодарского территориального отдела транспортного весового контроля Межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Южному федеральному округу, Кибку Максима Михаловича — государственного инспектора Краснодарского территориального отдела транспортного весового контроля Межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Южному федеральному округу, Людвига Андрея Викторовича — техника Краснодарского территориального отдела транспортного весового контроля Межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Южному федеральному округу», — говорится в тексте указа.
По информации в Telegram-канале Ространснадзора, 29 сентября 2024 года на автодороге в станице Старокорсунской Краснодарского края автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком, оба транспортных средства получили серьезные повреждения и загорелись.
«Сотрудники МТУ Ространснадзора по ЮФО Даниель Исаджанян, Максим Кибка и Андрей Людвиг в момент происшествия находились рядом с автобусом и совместно с другими жителями Краснодарского края поспешили на помощь пострадавшим», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что на момент аварии в автобусе, выполнявшем заказной рейс из Краснодара в Ставрополь, находились 49 пассажиров, все успели вовремя покинуть горящий автобус, и среди них не было погибших.