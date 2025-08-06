Нападение медведя на певицу Гульназ Асаеву и ее группу оказалось пранком

Татаро-башкирская певица Гульназ Асаева сообщила, что нападение медведя на нее и ее команду, о котором в СМИ писали ранее, было пранком и использовалось для съемок клипа. Животное на место съемок, не предупредив заранее, привел концертный директор артистки Вадим Фатхинуров, поэтому вся команда была в шоке от увиденного. По словам певицы, ей показалось, что жизни людей на площадке находятся под угрозой, поскольку медведь побежал прямо в их сторону.