В Ростовской области создали рабочую группу для развития водного транспорта

В Ростовской области решили создать специальную рабочую группу, которая займется проблемами морского и речного судоходства, а также будет предлагать идеи по эффективному использованию ресурсов. Об этом в своем телеграм-канале рассказала глава донского минтранса Алена Беликова.
— Обсудили развитие организаций водно-транспортного комплекса. Приняли решение создать специальную рабочую группу. Нам важно мнение экспертов и специалистов отрасли, которые работают в сфере уже много лет, — написала Алена Беликова.
По словам министра, особое внимание на прошедшем совещании уделили двум ключевым вопросам: статусу морских портов на реке Дон и глубине Азово-Донского морского канала. По этим темам развернулась оживленная дискуссия.
— Конечной целью является выработка предложений по корректировке законодательства и формирование комфортных условий для всех участников речного и морского судоходства, — добавила Алена Беликова.
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