101 декларацию на 148 тысяч тонн зерна отозвали в Иркутской области

Напомним, турист не могут уехать с Ольхона. В ночь на 6 августа на острове бушевала стихия: прошел сильнейший ливень. Дорогу из поселка Хужир в сторону переправы размыло. Ни машины, ни маршрутки не могут заехать в гору, а также не могут затормозить при спуске.