101 декларацию на 148 тысяч тонн зерна отозвали в Иркутской области

Россельхознадзор отозвал 101 декларацию на 148 тысяч тонн зерна в Приангарье за первые 7 месяцев текущего года.
Яркий пример нарушений был выявлен 21 июля. При проверке работы фермера из Куйтунского района выяснилось, что на 3300 тонн продовольственного рапса и семян льна были применены химические средства защиты. Однако в протоколах испытаний отсутствовали исследования на содержание действующих веществ пестицидов.
Реакция специалистов последовала незамедлительно. Всем хозяйствующим субъектам, допустившим нарушения при декларировании зерновых культур, были объявлены предупреждения о недопустимости подобных действий в будущем.
Напомним, турист не могут уехать с Ольхона. В ночь на 6 августа на острове бушевала стихия: прошел сильнейший ливень. Дорогу из поселка Хужир в сторону переправы размыло. Ни машины, ни маршрутки не могут заехать в гору, а также не могут затормозить при спуске.