Минпросвещения представило новый стандарт школьной формы

«В течение суток через поверхность кожи выделяется около 4,5 литров углекислого газа. Повышение температуры воздуха и интенсивная физическая работа увеличивает газообмен через кожу в несколько раз, доводя его до 10% легочного газообмена. Нам всем кажется, что мы дышим легкими, но наша кожа тоже дышит. И дыхание кожи у ребенка может составлять до 10% всего дыхания. О чем это говорит? О том, что если неправильная одежда, если через одежду невозможен этот газообмен, то ребенок находится просто в состоянии кислородного голодания», — сказала Буцкая на пресс-конференции.