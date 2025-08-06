В Североуральске появится новая набережная и вырастут зарплаты

Кроме того, программа предусматривает реализацию проектов по обновлению социальной и инженерной инфраструктуры Североуральска. Уже в нынешнем году запланированы строительство двух спортивных площадок во дворах, оснащение инженерных классов в школах и прочие инициативы. По планам Дениса Паслера, в перспективе город ожидает благоустройство набережной возле бассейна «Нептун», ремонт детской поликлиники и реконструкция Дома культуры «Современник».