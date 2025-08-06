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В Североуральске появится новая набережная и вырастут зарплаты

В Североуральске хотят поднять зарплаты шахтерам.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Свердловской области и корпорация РУСАЛ займутся совместной разработкой программы социально-экономического развития Североуральска, объявил временно исполняющий обязанности губернатора Денис Паслер в своих соцсетях.

На встрече с главой компании Евгением Никитиным были подняты вопросы улучшения производственных условий. Денис Паслер отметил намерение правительства поднять зарплаты шахтеров Североуральского бокситового рудника (СУБР).

— Менеджмент поддержал мое предложение об увеличении зарплат шахтеров, а также готов внедрять программы дополнительной мотивации для решения кадровых вопросов как самого предприятия, так и социальной сферы города, — уточнил глава региона.

Так, специалисты здравоохранения получат компенсацию в размере полутора миллионов рублей на приобретение жилья, а педагоги — дополнительную ежемесячную премию размером до пятидесяти тысяч рублей.

Кроме того, программа предусматривает реализацию проектов по обновлению социальной и инженерной инфраструктуры Североуральска. Уже в нынешнем году запланированы строительство двух спортивных площадок во дворах, оснащение инженерных классов в школах и прочие инициативы. По планам Дениса Паслера, в перспективе город ожидает благоустройство набережной возле бассейна «Нептун», ремонт детской поликлиники и реконструкция Дома культуры «Современник».