Эксперты поделились рекомендациями, как ростовчанам сэкономить в отпуске

— Отпуск — это время ярких впечатлений. Мы убеждены, что грамотное управление бюджетом делает его еще приятнее. Мы видим, что все больше жителей Ростовской области планируют поездки с учетом выгодных предложений — будь то аренда жилья, использование бонусов или выбор недорогих, но классных мест для отдыха. На Дону каждый может найти занятие по вкусу: на природе, у воды, в парках и музеях, местных кафе, а также в культурных и исторических местах. Я сам переехал сюда из северной России, и когда просто гуляю по городу, чувствую себя как на курорте, — рассказал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.