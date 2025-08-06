Эксперты поделились рекомендациями, как ростовчанам сэкономить в отпуске

Сезон отпусков сейчас в самом разгаре. И важно грамотно спланировать бюджет, чтобы путешествие стало доступным удовольствием. Эксперты Сбера совместно с нейросетевой моделью GigaChat составили топ-5 способов сэкономить в отпуске для жителей Ростовской области.
Во-первых, можно выбрать посуточную аренду жилья. Это существенно экономичнее гостиниц в крупных и курортных городах России, что позволяет сократить расходы на проживание в среднем на 60%. Особенно выгодна такая опция в курортных зонах Крыма, где цены на гостиничные услуги превышают стоимость аренды квартир в разы.
Также помогут сэкономить на транспорте поездки на общественном транспорте. При этом использование такси — менее выгодное решение, особенно для дальних поездок.
Экскурсии и различные варианты активного отдыха могут составить значительную статью расходов. А вот посещение парков, природных заповедников, музеев, достопримечательностей и пляжей зачастую бесплатны, либо предлагаются за небольшую стоимость.
К примеру, Ростовская область богата разными местами для семейного отдыха. Парк «Лога», Южный парк птиц «Малинки», хутор Мержаново порадуют детей и взрослых. Любителям этнических традиций рекомендуется посетить станицу Старочеркасскую и хутор Старозолотовский. Исторический интерес представляют Новочеркасск с собором, Чеховские места в Таганроге и Азовский краеведческий музей.
Фото: предоставлено пресс-службой Сбера.
Чтобы сэкономить на питании в отпуске, эксперты советуют отказаться от регулярных визитов в кафе и рестораны, и готовить пишу самостоятельно. Покупая продукты на рынке или в магазине, можно уменьшить расходы на еду практически в три раза.
Еще один способ сэкономить — это использовать банковские карты с функцией кэшбека, когда денежные средства возвращаются за оплату отелей, транспорта и покупок продуктов питания.
— Отпуск — это время ярких впечатлений. Мы убеждены, что грамотное управление бюджетом делает его еще приятнее. Мы видим, что все больше жителей Ростовской области планируют поездки с учетом выгодных предложений — будь то аренда жилья, использование бонусов или выбор недорогих, но классных мест для отдыха. На Дону каждый может найти занятие по вкусу: на природе, у воды, в парках и музеях, местных кафе, а также в культурных и исторических местах. Я сам переехал сюда из северной России, и когда просто гуляю по городу, чувствую себя как на курорте, — рассказал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.