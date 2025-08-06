Участниками фестиваля «Больше, чем путешествие» станут 2,5 тысячи человек

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Всероссийский туристский семейный фестиваль «Больше, чем путешествие» соберет 2,5 тысяч человек в Тульской области, сообщили в пресс-службе Росмолодежи.
Фестиваль пройдет с 7 по 10 августа в арт-кемпе «Дикая мята» в поселке Бунырево в Тульской области. Организаторами мероприятия стали программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие» и «Движение первых» в сотрудничестве с правительством региона.
«Фестиваль соберет более 2,5 тысячи участников, включая победителей всероссийского конкурса “Большое семейное путешествие”, участников семейного сообщества “Движения первых” “Родные — Любимые”, а также семьи с детьми, молодые пары и целые походные династии, которые посетят открытый Фестивальный день», — говорится в сообщении.
Согласно программе фестиваля, участники пойдут в походы по эко-тропам, посетят мастер-классы по туристическим навыкам, сыграют в спортивно-туристический триатлон, послушают лекции с популярными путешественниками, в том числе с Федором Конюховым.
«Всероссийский семейный туристский фестиваль — это возможность объединить интересными и полезными активностями участников семейного сообщества “Движения первых” “Родные — Любимые”. В течение нескольких дней 100 семей с детьми в возрасте от 7 до 17 лет совершат переходы разного уровня сложности, встретятся с опытными путешественниками, пройдут мастер-классы по оказанию первой помощи и походному туризму», — приводятся в сообщении слова председателя правления «Движения первых» Артура Орлова.