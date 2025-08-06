Участниками фестиваля «Больше, чем путешествие» станут 2,5 тысячи человек

«Всероссийский семейный туристский фестиваль — это возможность объединить интересными и полезными активностями участников семейного сообщества “Движения первых” “Родные — Любимые”. В течение нескольких дней 100 семей с детьми в возрасте от 7 до 17 лет совершат переходы разного уровня сложности, встретятся с опытными путешественниками, пройдут мастер-классы по оказанию первой помощи и походному туризму», — приводятся в сообщении слова председателя правления «Движения первых» Артура Орлова.