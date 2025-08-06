Минобразования назвало пять вузов Беларуси по количеству зачисленных медалистов

В частности, больше всего медалистов в 2025 году было зачислено в Белорусский государственный университет (речь идет примерно про 1200 человек). Также в пятерке оказались Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (609 человек), Белорусский государственный медицинский университет (376 человек), а также Белорусский государственный экономический университет (361 человек) и Белорусский национальный технический университет (298 человек).