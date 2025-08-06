Минобразования назвало пять вузов Беларуси по количеству зачисленных медалистов

Минобразования назвало пять вузов Беларуси, куда поступило больше всего медалистов. Подробности раскрыли в пресс-службе Министерства образования.
В ведомстве обратили внимание, что в 2025 году в университеты поступили 48 000 студентов, из них более 6,8 тысячи — мотивированные и одаренные ребята, которые окончили школу с отличием или же победили на предметных олимпиадах.
В частности, больше всего медалистов в 2025 году было зачислено в Белорусский государственный университет (речь идет примерно про 1200 человек). Также в пятерке оказались Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (609 человек), Белорусский государственный медицинский университет (376 человек), а также Белорусский государственный экономический университет (361 человек) и Белорусский национальный технический университет (298 человек).
Кстати, в БГУ озвучили первые итоги вступительной кампании 2025: «Конкурс 15 человек на место».
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