Команда Джей Ло прибыла в Ташкент

Сообщается, что на борту самолета находится до 90 человек. В их числе музыканты, охрана, танцоры и логистическая команда.
Певица выступит с концертом на столичном стадионе «Миллий» («Бунёдкор») в четверг, 7 августа.
Всего планируется продать 25 тыс. билетов. На середину июля из этого объема 40% билетов купили иностранные граждане. В Фонде развития культуры и искусства отметили, что к мероприятию планируется привлечь крупных спонсоров.
В фонде отметили, что концерт Лопес поможет развитию малого и среднего бизнеса, гостиниц и ресторанов. Также появятся временные рабочие места для техперсонала и маркетологов.