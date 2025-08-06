Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Команда Джей Ло прибыла в Ташкент

Самолет с командой американской певицы Дженнифер Лопес приземлился в аэропорту Ташкента, передает Telegram-канал «Новости ташкентского неба».

Источник: Новости ташкентского неба

Сообщается, что на борту самолета находится до 90 человек. В их числе музыканты, охрана, танцоры и логистическая команда.

Певица выступит с концертом на столичном стадионе «Миллий» («Бунёдкор») в четверг, 7 августа.

Всего планируется продать 25 тыс. билетов. На середину июля из этого объема 40% билетов купили иностранные граждане. В Фонде развития культуры и искусства отметили, что к мероприятию планируется привлечь крупных спонсоров.

В фонде отметили, что концерт Лопес поможет развитию малого и среднего бизнеса, гостиниц и ресторанов. Также появятся временные рабочие места для техперсонала и маркетологов.