Уровень радиации проверили в Волгограде

Специалисты Волгоградского областного комитета природных ресурсов и экологии провели мониторинг радиационной обстановки в регионе по итогам июля 2025 года.
По данным ведомства, измеренные показатели радиационного фона находились в пределах естественного уровня и составляли от 0,09 до 0,14 микрозиверт в час. Превышений, а также признаков техногенного радиационного загрязнения зафиксировано не было.
Наблюдения ведутся с помощью сети из 21 автоматизированного поста радиационного контроля, семь из которых расположены в городе Волгограде. Все данные передаются в режиме реального времени, обеспечивая оперативный мониторинг и своевременное реагирование на возможные отклонения.
Текущая ситуация оценивается как стабильная и безопасная для населения.