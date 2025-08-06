Ричмонд
+20°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уровень радиации проверили в Волгограде

Отклонений от нормы не выявлено.

Специалисты Волгоградского областного комитета природных ресурсов и экологии провели мониторинг радиационной обстановки в регионе по итогам июля 2025 года.

По данным ведомства, измеренные показатели радиационного фона находились в пределах естественного уровня и составляли от 0,09 до 0,14 микрозиверт в час. Превышений, а также признаков техногенного радиационного загрязнения зафиксировано не было.

Наблюдения ведутся с помощью сети из 21 автоматизированного поста радиационного контроля, семь из которых расположены в городе Волгограде. Все данные передаются в режиме реального времени, обеспечивая оперативный мониторинг и своевременное реагирование на возможные отклонения.

Текущая ситуация оценивается как стабильная и безопасная для населения.