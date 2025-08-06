Уровень радиации проверили в Волгограде

Наблюдения ведутся с помощью сети из 21 автоматизированного поста радиационного контроля, семь из которых расположены в городе Волгограде. Все данные передаются в режиме реального времени, обеспечивая оперативный мониторинг и своевременное реагирование на возможные отклонения.