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Умер народный артист России Владимир Сафронов

Актеру было 84 года.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Народный артист России Владимир Сафронов умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале Государственного академического Малого театра России.

«В Малый театр пришла печальная новость — не стало народного артиста России Владимира Алексеевича Сафронова. Большого мастера, уникального педагога! В Малом театре Владимира Алексеевича будет не хватать всем. Его жизнелюбия, звучания его красивого голоса, его выходов на сцену. Мы выражаем глубочайшие соболезнования родным, близким и друзьям Владимира Алексеевича. Скорбим вместе со всеми», — говорится в сообщении.

В театре уточнили, что о дате и месте прощания сообщат дополнительно.