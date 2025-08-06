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В Таганроге запланировали ремонт аварийных котельных и теплосетей

Около 200 млн рублей направят на ремонт котельных и теплотрасс Таганрога.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге планируют капитально отремонтировать котельные и одиннадцать участков аварийных теплотрасс. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.

Масштабные работы должны улучшить теплоснабжения многоквартирных домов на улице Морозова, где прошлой зимой в некоторых квартирах температура опускалась до +13 градусов.

— Тема капиталоемкая — около 200 млн рублей требуется на капремонт. 151 млн рублей выделим из резервного фонда областного бюджета, остальное добавит муниципальный бюджет, — сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Работы предполагают завершить до начала отопительного сезона. Выполнение поставленной задачи будет контролировать донское министерство ЖКХ.

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