В Таганроге запланировали ремонт аварийных котельных и теплосетей

В Таганроге планируют капитально отремонтировать котельные и одиннадцать участков аварийных теплотрасс. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.
Масштабные работы должны улучшить теплоснабжения многоквартирных домов на улице Морозова, где прошлой зимой в некоторых квартирах температура опускалась до +13 градусов.
— Тема капиталоемкая — около 200 млн рублей требуется на капремонт. 151 млн рублей выделим из резервного фонда областного бюджета, остальное добавит муниципальный бюджет, — сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
Работы предполагают завершить до начала отопительного сезона. Выполнение поставленной задачи будет контролировать донское министерство ЖКХ.
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