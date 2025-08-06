«Давай, до свидания!»: из Омской области вернули в Кыргызстан персики с опасным насекомым

В ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля был установлен факт заражения восточной плодожоркой партии персиков общим весом более 15 тонн. Фрукты прибыли в Омскую область из Республики Кыргызстан. Об этом сегодня, 6 августа, сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Омской области.