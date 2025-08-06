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«Давай, до свидания!»: из Омской области вернули в Кыргызстан персики с опасным насекомым

Нелегальным мигрантом оказалась восточная плодожорка, которую выявили в партии киргизских персиков омские специалисты фитосанитарного контроля.

Источник: Комсомольская правда

В ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля был установлен факт заражения восточной плодожоркой партии персиков общим весом более 15 тонн. Фрукты прибыли в Омскую область из Республики Кыргызстан. Об этом сегодня, 6 августа, сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Омской области.

Опасное для садоводства насекомое было найдено специалистами Управления Россельхознадзора 5 августа 2025 года, в ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля на МАПП «Ольховка». Поражение 15 тонн персиков из Кыргызстана восточной плодожоркой было подтверждено экспертизой, проведенной Омским филиалом ФГБУ «ЦОК АПК».

С целью предотвращения дальнейшего распространения карантинного вредителя на территории региона, принято решение о запрете реализации указанной партии фруктов на российском рынке и обеспечении возврата груза экспортеру.