Владимир Епифанцев признался, что не хотел становиться актером

— Быть мной — по-разному. Бывает норм, а бывает чуть сложнее. Конечно, когда ты молод и у тебя хорошее воспитание, где тебя оберегали зрелые и адекватные люди, — это, наверное, прикольно. Ты ничего не боишься, ты здоров, вежлив, добр и внимателен. Но к этим качествам я начал приходить только после 50. Я не жалуюсь на своих родителей, они как могли исполняли свой родительский долг, однако продолжали находиться в коконе зависимостей и сомнений. При этом им благодарен за то, что хотя бы сейчас я сумел понять, кто такой, считаю это их заслугой. Не буду раскрывать все карты — это слишком сложная для переваривания всуе информация. Но тем не менее — об этом без суеты можно узнать из моих ежедневных практик, в моем Telegram-канале.