В Перми ликвидировали наркопритон

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции в Дзержинском районе Перми установили 41-летнего горожанина, который в течение года неоднократно предоставлял свою квартиру наркозависимым для употребления запрещенных веществ. В качестве вознаграждения за использование жилища пермяк получал наркотики, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
При осмотре помещения правоохранители изъяли шприцы, стеклянную колбу и другие предметы, используемые наркозависимыми. Фигурант ранее судим.
Возбуждено уголовное дело по признакам организации либо содержания притонов или систематического предоставления помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.