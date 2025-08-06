В Перми ликвидировали наркопритон

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции в Дзержинском районе Перми установили 41-летнего горожанина, который в течение года неоднократно предоставлял свою квартиру наркозависимым для употребления запрещенных веществ. В качестве вознаграждения за использование жилища пермяк получал наркотики, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.