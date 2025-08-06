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В Перми ликвидировали наркопритон

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции в Дзержинском районе Перми установили 41-летнего горожанина, который в течение года неоднократно предоставлял свою квартиру наркозависимым для употребления запрещенных веществ.

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции в Дзержинском районе Перми установили 41-летнего горожанина, который в течение года неоднократно предоставлял свою квартиру наркозависимым для употребления запрещенных веществ. В качестве вознаграждения за использование жилища пермяк получал наркотики, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

При осмотре помещения правоохранители изъяли шприцы, стеклянную колбу и другие предметы, используемые наркозависимыми. Фигурант ранее судим.

Возбуждено уголовное дело по признакам организации либо содержания притонов или систематического предоставления помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.