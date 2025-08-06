220,8 млн рублей выделили на ремонт дорог в поселке Новонукутский в 2025 году

По программе «Комплексное развитие сельских территорий» в поселке капитальные работы на пяти объектах. По трем из них — это улицы Баторова (0,40 км), Литвинова (0,40 км) и Хангалова (0,22 км) ремонт уже подходит к концу и завершен на 95%. На улицах Профсоюзная (1,19 км) и Комсомольская (0,88 км) снято старое покрытие, идет отсыпка и планировка. В этом году все дороги будут открыты для движения.