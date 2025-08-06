220,8 млн рублей выделили на ремонт дорог в поселке Новонукутский в 2025 году

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил поселок Новонукутский и осмотрел участки дорог, где проходит ремонт. Всего в текущем году в порядок приведут шесть таких участков и один мост. Их общая протяженность — 4,3 км. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Приангарья.
«Приведение дорог в нормативное состояние — одна из ключевых задач, которые мы решаем для обеспечения комфортной жизни в сельских территориях. В этом году в Новонукутском мы не только ремонтируем улицы, но и восстанавливаем мостовой переход, который свяжет два поселка, что очень важно для транспортной доступности», — отметил глава региона.
По программе «Комплексное развитие сельских территорий» в поселке капитальные работы на пяти объектах. По трем из них — это улицы Баторова (0,40 км), Литвинова (0,40 км) и Хангалова (0,22 км) ремонт уже подходит к концу и завершен на 95%. На улицах Профсоюзная (1,19 км) и Комсомольская (0,88 км) снято старое покрытие, идет отсыпка и планировка. В этом году все дороги будут открыты для движения.
В рамках программы «Транспортный каркас Иркутской области» в нормативное состояние приведут проезжую часть по улице Майская протяженностью 1,2 км. Эта дорога ведет к местной больнице.