Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погоды 7 августа

Гидрометцентр Татарстана предупредил жителей республики об ухудшении погоды 7 августа. Местами прогнозируются грозы, ливень и кратковременные усиления ветра 15−20 метров в секунду.
Ночью и утром возможен туман. Столбики термометров покажут от +15 до +20 градусов. Днем локально выпадет град, воздух при этом прогреется от +25 до +30 градусов.
Такая погода сохранится до конца недели. В пятницу, 8 августа, также местами ожидается гроза, град, сильный ветер. Температура пойдет на спад — от +22 до +27 градусов в дневные часы.
В субботу, 9 августа, местами пройдет небольшой и умеренный дождь. Ночью будет от +11 до +16 градусов, днем — от +21 до +26 градусов.