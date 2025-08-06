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Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погоды 7 августа

Дождливая погода сохранится до конца недели.

Сейчас в Ричмонде: +19° 4 м/с 88% 767 мм рт. ст. +22°
Источник: Комсомольская правда

Гидрометцентр Татарстана предупредил жителей республики об ухудшении погоды 7 августа. Местами прогнозируются грозы, ливень и кратковременные усиления ветра 15−20 метров в секунду.

Ночью и утром возможен туман. Столбики термометров покажут от +15 до +20 градусов. Днем локально выпадет град, воздух при этом прогреется от +25 до +30 градусов.

Такая погода сохранится до конца недели. В пятницу, 8 августа, также местами ожидается гроза, град, сильный ветер. Температура пойдет на спад — от +22 до +27 градусов в дневные часы.

В субботу, 9 августа, местами пройдет небольшой и умеренный дождь. Ночью будет от +11 до +16 градусов, днем — от +21 до +26 градусов.