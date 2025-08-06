Сдан первый дом, построенный в Перми по договору КРТ

Первый дом по проекту комплексного развития территории введен в эксплуатацию. Выдавать ключи от квартир в доме на ул. Дзержинского, 29б новоселам начнут в ближайшее время.
Новоселов встретит придомовая территория с зелеными пространствами, детской площадкой и лаунж-зоной. Еще одно общественное пространство — соседская терраса с лавочками, столиками и растениями в кадках.
В квартирах завершаются финальные подготовительные работы, и совсем скоро они будут готовы к передаче, пояснил директор «Железно-Пермь» Артем Елесин: «Уже в августе мы проведем собрание для жителей первого дома, где подробно расскажем о процессе заселения, порядке передачи ключей и дальнейших шагах».
Второй дом тоже активно готовится к вводу в эксплуатацию, третий — готов на 73%, начато возведение четвертого.