Сдан первый дом, построенный в Перми по договору КРТ

В квартирах завершаются финальные подготовительные работы, и совсем скоро они будут готовы к передаче, пояснил директор «Железно-Пермь» Артем Елесин: «Уже в августе мы проведем собрание для жителей первого дома, где подробно расскажем о процессе заселения, порядке передачи ключей и дальнейших шагах».